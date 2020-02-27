Коронавирус: Скалецкая рассказала о ситуации в Украине

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в Новых Санжарах в обсервации с гражданами, эвакуированными их Уханя, заявила, что «информация» о якобы подтвержденном факте заражения вирусом COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Об этом она сообщила сегодня, 27 февраля в Facebook.

«По состоянию на 18:00 сегодня, в Украине нет ни одного зафиксированного факта заболевания коронавирусом. Мы получили от ВОЗ тест-системы, которых хватит более чем на 900 образцов. В случае необходимости – получим еще больше», – написала министр, добавив, что информационная гигиена не менее важная, чем гигиена санитарная.

В интервью «Фактам» Скалецкая также сообщила, когда ожидается получение результатов тестирования граждан, которые находятся в обсервации. «Они будут известны в ближайшее время. Использовались тесты, разработанные украинскими учеными. Сейчас получены и импортные: есть закупленные государством и те, которые нам передали как гуманитарную помощь. Их хватит для тестирования более тысячи человек. Пока здесь, в Новых Санжарах, медики отслеживают состояние здоровья каждого прибывшего из города Ухань. Никаких проявлений заражения коронавирусом у них нет», – уточнила Скалецкая.

По ее словам, обсервация пока будет длиться четырнадцать дней, хотя появилась информация, что инкубационный период у коронавируса, возможно, 24 дня. Но это предположение китайских экспертов, а Всемирная организация здравоохранения не изменила инструкции, отметила министр. «Хочу уточнить: есть разница между понятиями карантин и обсервация (изоляция). Во время карантина вводятся жесткие правила для всех граждан, например, в населенном пункте или на определенной территории отменяются публичные мероприятия, посещение школ и так далее. Словом, есть много ограничений. А у нас здесь изоляция – пребывание здоровых людей на закрытом объекте. Нельзя выходить из здания, встречаться с кем-либо. Контакты ограничены, чтобы риск распространения вируса был сведен к минимуму», – пояснила Зоряна Скалецкая.

Она также ответила на вопрос готовности Украины к коронавирусу. «У нас есть 12 тысяч 700 мест в инфекционных больницах и отделениях. Общее количество инфекционных боксов – 2 тысячи 325, а реанимационных мест в инфекционных стационарах – 324. Если понадобится госпитализировать пациентов с коронавирусом, будем это делать», – сказала министр.