Стало известно, как назовут новый телеканал для неподконтрольной части Донбасса

Новосозданный телеканал для временно неподконтрольных украинской власти территорий начнет вещание 1 или 2 марта 2020 года. Об этом, со ссылкой на три разных источника, близких к Министерству культуры, молодежи и спорта и команды, которое занимается созданием канала, пишет «Детектор медиа» .

По словам источников, дизайн лого нового канала является таким, что название можно прочитать двумя различными способами – как «Дім» и как «Дом».

Говорят, что название нового канала утверждал президент Зеленский.

Презентацию канала проведут в понедельник, 2 марта, в 15:00.

Напомним, по словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, новый украинский телеканал для жителей неподконтрольных украинским властям территорий выйдет в эфир с 1 марта. А также, что различные медиагруппы Украины согласились бесплатно предоставлять свой лучший контент этому телеканалу.

Также сообщалось, что информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.