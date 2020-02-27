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В Украине запретили еще три российских телеканала

27.02.20 23:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине запретили российские телеканалы «Еврокино», «ТОПШОП ТВ» и «Зоопарк». Об этом со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пишет «Радио Свобода».

Нацсовет ссылается на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О чрезвычайных мерах противодействия российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Россией» от 2015 года и Доктрину информационной безопасности Украины.

Трансляция значительной части российских каналов в Украине запрещена с весны 2014 года. Также под запрет попали фильмы, которые «прославляют российских военных и спецслужбы», и российские деятели культуры, которые поддерживают политику России в отношении Украины, в частности – аннексию Крыма.

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