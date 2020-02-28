Брошены на произвол судьбы: Житель Донецка рассказал о проблемах незрячих в «ДНР» (Видео)

В «ДНР» у лиц с инвалидностью по зрению большие проблемы с трудоустройством, так как все специализированные предприятия с 2014 года закрыты, а площади просто сдаются в аренду. Об этом рассказал житель Донецка Максим Ющенко, который сам имеет инвалидность по зрению.

Он отметил, что такие предприятия до 2014 года работали в Донецке, Макеевке, Горловке и Енакиево.

Так, ранее в Донецке действовало учебно-производственное объединение «Электроаппарат», расположенное в Калининском районе города по проспекту Павших Коммунаров, 61.

Предприятие было создано в 1934 году для обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью по зрению, до 2014 года принадлежало Донецкому отделению «Украинского общества слепых». В «ДНР» общество слепых и само предприятие прекратило работу, обширная территория и здание сейчас сдаются в аренду.

«Предприятие осталось брошенным и бесконтрольным. Работы нет, инвалидов не трудоустраивают. Руководство занимается тем, что сдает площади в аренду, с этого оно и живет. Инвалиды остаются брошенными на произвол судьбы, им не к кому обратиться, некуда пойти», – говорит Максим.

Специализированный Дворец культуры «Родина», расположенный при учебно-производственном объединении, также закрыт и даже обесточен. «Дворец культуры "Родина" – это огромное здание, в котором можно было бы при грамотном руководстве сделать отличный социально-физкультурно-реабилитационный центр. Но дворец культуры стоит закрытым, электричества нет, отопления нет, все заброшено, директор говорит, что нет денег», – рассказывает дончанин, показывая нынешнее состояние учебно-производственного комплекса.

Ющенко акцентирует, что в таком же положении в «ДНР» находятся все предприятия для слепых. «Все сдается в аренду, никто не работает, директор прикрывается тем, что сложная обстановка в республике, денег нет, заказов нет… Предприятия, на которых люди с ограниченными возможностями могли бы реализовать себя, проявить себя в социуме, используются не по назначению», – говорит дончанин.

Как сообщалось ранее, сегодня в неподконтрольном украинской власти Донецке проживает более 300 человек, имеющих 1 и 2 группы инвалидности по зрению, а по всей «ДНР» их насчитывается более тысячи. Но в «республике» отказываются регистрировать общественную организацию незрячих людей, которая могла бы помогать таким жителям. У дончан-инвалидов по зрению существуют серьезные бытовые проблемы, на которые «власти» не реагируют. В Калининском районе Донецка, где в свое время «Общество слепых» строило для них дома, асфальт во дворах разбит, и передвигаться по нему незрячим людям стало опасно. С 2017 года они просят отремонтировать асфальт, но им отказывают, ссылаясь на отсутствие финансирования.