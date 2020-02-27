«Шахтер» выбивает «Бенфику» из Лиги Европы (Фото)

Нервным и непредсказуемым, но в то же время невероятно захватывающим получился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким «Шахтером» и лиссабонской «Бенфикой», пишет « Сегодня.ua ».

Команды устроили настоящую перестрелку, победителем из которой вышел «Шахтер» – 3:3 в Лиссабоне и 5:4 по сумме двух встреч.

На 9-й минуте матча «Шахтер» пропустил гол от Пицци, который отметился в воротах «горняков» еще в Харькове. Пропущенный мяч словно разбудил «Шахтер», который восстановил равновесие в игре уже через три минуты. Маркос Антонио нашел на фланге Додо, тот прострелил в центр штафной и Жуниор Мораес в падении отправил мяч в сетку. Ассистенты арбитра долго пересматривали повтор, но таки засчитали взятие ворот, хоть и записали автогол на Рубена Диаша. Но Рубен отдал должок сопернику, когда на 36-й минуте пробил Пятова. 2:1 после первого тайма, и такой счет после финального свистка предполагал дополнительные 15-минутки.

Но у команд был другой план. «Бенфика» снова забила в дебюте тайма стараниями Рафы Силвы. Счет стал опасным, но за «Шахтер» через две минуты ответил Степаненко, выиграв верховую борьбу.

А на 71-й минуте точку поставил Алан Патрик. 3:3 – и как ни старались португальцы снова забить, борьбу в турнире продолжает украинская команда.

2019-20, Лига Европы. 1/16 финала.

«Бенфика»–«Шахтер» 3:3 (2:1)

Голы: Пицци, 9 (1 : 0); Диаш Р., 12 (автогол) (1 : 1); Диаш Р., 36 (2 : 1); Силва Ра., 47 (3 : 1); Степаненко, 49 (3 : 2); Алан Патрик, 71 (3 : 3)

«Бенфика»: Влаходимос; Гримальдо; Диаш Р.; Тавареш Т.; Ферру; Вайгль; Таарабт; Чикиньо (Сеферович, 67); Соуза Д. (Винисиус К., 79); Силва Ра.; Пицци (Жота, 79)

«Шахтер»: Пятов; Додо К.; Кривцов; Исмаили; Матвиенко Н.; Степаненко; Маркос Антонио; Алан Патрик (Хочолава, 92); Марлос (Тете, 62); Тайсон (Коноплянка, 86); Жуниор Мораес

Предупреждения: Силва Ра., 50 – Исмаили, 43; Тайсон, 83; Коноплянка, 87