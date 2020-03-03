Из политики – в таксисты: Как живет экс-мэр Дебальцево в Киеве

Экс-мэр ныне неподконтрольного украинским властям Дебальцево (Донецкая обл.) Андрей Бондарчук 5 лет назад переехал из Донбасса в Киев. Несмотря на то, что у мужчины три высших образования и большой управленческий стаж работы на государственной службе, он устроился в службу такси, потому что только так смог прокормить семью.

В Киеве за рулем такси, встречая разных людей, Андрей Бондарчук рассказывает о войне на Донбассе. «На момент "референдума", 11 мая, я был в Донецке. Я могу любому экспертному сообществу доказать, что в самом Донецке явка на "референдум" была 10%. Я видел, как они искусственно создали очереди – они не пускали внутрь людей. Детей я вывез буквально на следующий день после того, как начались бои в аэропорту», – вспоминает он.

Сейчас для Андрея Бондарчука столица Украины – новый дом. В Киеве экс-мэр Дебальцево живет на Русановке, его дети ходят в столичную школу. На квартиру пришлось взять кредит, поэтому работу искал не по специальности, а по доходности.

«Первый мой день в Киеве – я начал искать жилье. Я оружием и наркотиками не торгую, поэтому я работаю в Uber. Первое время я немного комплексовал. Я встретил одного армянина, и он сказал: "Ты же ничего не нарушаешь, ты же честно зарабатываешь деньги. Чего ты комплексуешь?"», – отмечает Андрей.

За более 3,5 года в его автомобиле побывало больше пассажиров, чем до войны было население Дебальцево – 40 тыс. человек, только иностранцы – из 70 стран. Английский язык бывший чиновник выучил в Киеве, чтобы рассказывать иностранцам, что происходит в Украине.

«Я же не могу навязываться. Я чувствую по пассажиру: кто-то хочет отдохнуть молча, а кто хочет – я максимально информации даю и максимально информации получаю», – пояснил мужчина.

Андрей рассказал, что иностранцы из западных стран и Ближнего Востока больше интересуются туризмом, гастрономией и украинскими женщинами, а вот с жителями Донбасса интереснее разговаривать о наболевшем: «Война продолжается. Она проходит и в наших головах. Она – гибридная. Она не только в окопах, поэтому все должны знать от первых источников эту информацию. Поражают иностранцы, которые выучили украинский язык. Очень много киевлян не знают, не хотят учить украинский язык. Они говорят: "Мы всегда разговаривали по-русски, это наш язык, трали-вали". Я говорю: "Уважаемые, общайтесь на украинском языке в столице"».

Своих земляков и соотечественников убеждает в одном – в Украине тяжело, но здесь есть свобода и это – наибольшая ценность.

«Белорусы, казахи и демократически настроенные россияне, когда заезжают в Украину, они говорят: "Нас просто сшибает воздух свободы". Это такая вещь, которая не ощущается украинцами, потому что у нас она есть. И эта свобода перевесит все», – уверен экс-мэр Дебальцево.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факты ICTV»