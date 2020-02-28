Россия «съезжает с темы»: Пристайко об очередной встрече в Нормандском формате

Для проведения очередных переговоров по Донбассу нужно выполнить все пункты коммюнике, принятого по итогам переговоров лидеров стран-участниц Нормандского формата в Париже в декабре 2019 года. Об этом сегодня, 28 февраля, в интервью телеканалу «Украина 24» заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Решения, которые мы принимали по применению "формулы Штайнмайера", о трех зонах отведения и другие определенные решения, которые должны были разблокировать эту встречу и подтолкнуть нас к следующему этапу, все-таки не помогли нам раньше декабря собраться [в Нормандском формате]», – напомнил он.

По его словам, несмотря на то, что лидеры стран-участниц Нормандского формата в декабре 2019 года договорились встретиться через 4 месяца, теперь российская сторона говорит, что договоренность состояла в том, чтобы встретиться, когда будет достигнут прогресс.

«Вопрос был такой: "Будет ли встреча в апреле?". Я напомнил журналистам о том, что лидеры договорились не в апреле, лидеры договорились: "Давайте встретимся через 4 месяца". Очевидно, с 9 декабря посчитали 4 месяца – апрель. И как-то в головах у всех "засело" слово "апрель". Но мы сейчас видим по реакции российской стороны – они говорят: "Ну, причем здесь апрель? Мы же встретимся тогда, когда будет достигнут прогресс, когда все будет выполнено". Очевидно, что российская сторона начинает "съезжать с темы"», – прокомментировал Пристайко.

«Мы не должны ставить: "Апрель и все". Наша задача, чтобы мы выполнили все 7 пунктов. Первый – прекратить стрелять, чтобы наши солдаты не гибли, а в этом январе наших солдат погибло больше, чем в прошлом январе», – добавил глава МИД Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина 24»