Безсмертный рассказал, когда ожидается новое обострение на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе следует ожидать после того, как Россия примет изменения в свою Конституцию. Об этом заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный, передает «Радио Свобода».

Он отметил, что Россия продолжает наращивать свои силы на российско-украинской и российско-белорусской границах.

«В условиях, когда Россия продолжает наращивать свое присутствие на российско-белорусской и российско-украинской границах, очевидно, что она готовится к продолжению агрессии в западном направлении. Кроме того, Россия в полевых условиях держит полумиллионный контингент живой силы. С моей точки зрения, они подержат паузу до 9 мая, завершат изменения в Конституцию, и нам следует ожидать ухудшения ситуации на фронте», – отметил Роман Безсмертный.

Отметим, что 15 января нынешнего года президент РФ Владимир Путин в своем письме Федеральному собранию озвучил планы внесения поправок в конституцию России.

В частности, предложенные изменения закрепляют приоритет российских законов над нормами международного права, вводится ограничение на пребывание на высших должностях лиц, которые когда-либо имели второе гражданство или вид на жительство в другой стране, а также запрещается одному человеку занимать должность президента более 2-х раз.

Данный законопроект уже рассмотрен в Госдуме в первом чтении, а 22 апреля состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.