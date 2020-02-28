80% украинцев отмечают провал власти в снижении тарифов ЖКХ, – соцопрос КМИС

80% украинцев не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, и только 14% считают, что правительство успешно решает эти задачи. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения*, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По сравнению с результатами предыдущих исследований оценки стали хуже, отмечают социологи.

«Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. У 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились», – говорится в отчете по итогам опроса.

21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря 2019 года (тогда было 14% и 16% соответственно).

В КМИС отмечают, что если сравнить результаты этого исследования с опросом 2015 года, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в 3 раза – с 6% до 21%.

Доля украинцев, которые тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно.

Если сравнивать с результатами исследования 2015 года, разница по этому показателю еще больше: тогда менее трети дохода на услуги ЖКХ тратили 66% опрошенных, теперь – только 42%.

* Опрос был проведен с 21 по 25 февраля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включены неподконтрольные властям Украины территории АР Крым, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.