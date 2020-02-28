ЕС осуждает вооруженную эскалацию на Донбассе, – заявление

Европейский Союз решительно осуждает эскалацию насилия на Донбассе и призывает Россию, чтобы поддерживаемые ею вооруженные формирования полностью соблюдали режим прекращения огня. Об этом говорится в заявлении Евросоюза, принятом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 27 февраля, передает «Укринформ».

«Мы решительно осуждаем такую вооруженную эскалацию и попытки наступления, поскольку они демонстрируют отсутствие приверженности к выполнению Минских договоренностей и мероприятий, согласованных на "Нормандском саммите" в декабре. Мы призываем стороны полностью соблюдать свои подтвержденные обязательства. В частности, мы призываем Россию применить свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить полное выполнение режима прекращения огня», – заявили в ЕС по поводу вооруженной эскалации в районе Золотого 18 февраля.

«Соблюдение предварительных договоренностей является необходимым условием для формирования доверия и дальнейших шагов. В этом контексте ЕС высоко ценит конструктивный подход Украины и призывает Россию действовать так же», – отмечается в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что конфликт на востоке Украины и незаконная аннексия Крымского полуострова «остаются кровоточащей раной на европейском континенте с большим количеством человеческих жертв, которая растет каждую неделю».

«Насущная необходимость положить конец этому конфликту очевидна. В этом контексте мы подчеркиваем важность того, чтобы этот конфликт сохранялся в центре внимания международного сообщества, в частности ООН, как это было на прошлой неделе в Нью-Йорке. Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку международных дипломатических усилий в рамках Нормандского процесса и Трехсторонней контактной группы», – говорится в заявлении.

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.