RU
Все новости

В ОБСЕ рассказали о смерти мужчины на КПВВ «Марьинка»

28.02.20 07:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) умер мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 27 февраля.

24 февраля врач из международной организации на КПВВ неподалеку населенного пункта Марьинка и представитель отделения полиции Марьинки по отдельности сообщили наблюдателям, что 80-летний мужчина, пребывавший на КПВВ, сначала потерял сознание, а позже скончался.

Напомним, ранее о смерти пожилого мужчины на КПВВ «Марьинка» сообщили правозащитники.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк