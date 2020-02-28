В ОБСЕ рассказали о смерти мужчины на КПВВ «Марьинка»

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) умер мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 27 февраля.

24 февраля врач из международной организации на КПВВ неподалеку населенного пункта Марьинка и представитель отделения полиции Марьинки по отдельности сообщили наблюдателям, что 80-летний мужчина, пребывавший на КПВВ, сначала потерял сознание, а позже скончался.

Напомним, ранее о смерти пожилого мужчины на КПВВ «Марьинка» сообщили правозащитники.