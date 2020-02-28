Отключение терминалов: В «ДНР» заявили, что компания решила остановить платежную систему самостоятельно

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины компания «РОСТ», которая обеспечивала работу платежной системы «Спрут», с 19 февраля прекратила прием платежей. Решение об остановке платежной системы было принято в одностороннем порядке компанией. Об этом заявили в «республиканском банке», передают местные интернет-ресурсы.

«Должностные лица ООО "ФК "РОСТ" самостоятельно, в одностороннем порядке, приняли решение об остановке работы платежной системы "Спрут"», – уверяют в «республиканском банке».

В «банке» утверждают, что в течение 9-ти месяцев с мая 2019 года, когда был принят «закон» о «ЦРБ ДНР», все «финансовые учреждения, их обособленные подразделения и субъекты платежных систем были обязаны пройти перерегистрацию в банке». Это сделали более 400 учреждений. Компания «РОСТ» не обратилась в «ЦРБ» по вопросу «перерегистрации», поэтому, как уверяют в «ДНР», «утратила право на оказание банковских и финансовых услуг».

При этом 5 февраля 2020 года «глава ДНР» Денис Пушилин подписал «распоряжение», согласно которому участникам платежной системы «Спрут» предписано обеспечить бесперебойную работу указанной платежной системы без прохождения процедуры «перерегистрации».

«ЦРБ подтвердил право ООО "ФК "Рост" и его агентов осуществлять прием наличных денег с целью оплаты поставщикам услуг в рамках осуществления деятельности платежной системы "Спрут"», – уверяют в «республике».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» перестали работать все терминалы пополнения счета.