В «ЛНР» нашли гранаты и взрыватели возле жилых домов

В «ЛНР» в Красном Луче (после переименования – Хрустальный) на открытой территории найдены гранаты и взрыватели. Об этом сегодня. 28 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «республике», 27 февраля утром в Красном Луче (Хрустальном) на ул. Красногвардейской возле жилых домов были найдены взрывоопасные предметы.

Как установили саперы из числа сотрудников «МЧС», были найдены гранаты РГД-5 в количестве 5 шт., граната Ф-1 в количестве 1 шт., взрыватели УЗРГМ в количестве 6 шт. «Данные взрывоопасные предметы изъяты», – уверяют в «ЛНР».