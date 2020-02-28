В «ДНР»: В Горловке горел учебный корпус «республиканского» вуза

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) в учебном корпусе «республиканского» вуза произошел пожар. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как сообщается, пожар произошел 27 февраля в здании по ул. Пушкинской в Центрально-Городском районе. «3-этажное здание учебного корпуса "Горловского института иностранных языков", подсобное помещение библиотеки – пожар. Пожаром уничтожены вещи и мебель б/у на площади 5 кв. м, закопчены стены на 250 кв. м. Причина пожара устанавливается», – утверждают в «МЧС».

Там добавляют, что для тушения пожара привлекались 6 единиц техники и 18 сотрудников «МЧС».