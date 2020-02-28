«Бенфика» – «Шахтер»: Обзор матча

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» встречался с «Бенфикой» на выезде. Первая игра в Харькове завершилась победой «горняков» со счетом 2:1. В Португалию «оранжево-черные» отправились максимально боевым составом, хотя участие в матче Алана Патрика и Виктора Коваленко было под вопросом. В итоге бразилец вышел в старте, а украинца на поле заменил Маркос Антонио. Правый фланг защиты Луиш Каштру доверил Додо, сообщает пресс-служба «горняков».

Невероятный настрой команд на игру стал понятен сразу. «Бенфика» выдала мощный стартовый отрезок и быстро открыла счет: на 9-й минуте Пицци протащил мяч по месту левого инсайда и, едва войдя в штрафную, аккуратно уложил его под дальнюю штангу. Не прошло и трех минут, как «оранжево-черные» забили в ответ: Додо технично обработал длинный пас Маркоса и прострелил в центр штрафной, Мораес навязал борьбу с двумя защитниками, и мяч от ноги Диаша влетел в сетку – 1:1. Вскоре «Шахтер» мог оказаться впереди, однако попытка Тайсона с острого угла пришлась в штангу. На какое-то время наступило затишье, на 36-й минуте прерванное вторым голом хозяев: Диаш точным ударом головой замкнул подачу углового справа.

Второй тайм стартовал с еще более быстрого обмена забитыми мячами. Рафа Силва воспользовался ошибкой защитника и переиграл Пятова, но уже пару минут спустя Тайсон исполнил корнер с левого фланга, а Тарас Степаненко головой пробил Влаходимоса – 3:2. Игра на встречных курсах продолжилась, и вот уже Маркос бьет влет с линии вратарской и не попадает в створ, а затем Кривцов головой подрезает мяч в угол, но там уже ждет кипер. Отличный шанс сравнять был у «горняков» в середине тайма, когда Тете и Тайсон вскрыли оборону соперника, – португальцев вновь спас Влаходимос. Однако и он ничего не смог поделать на 71-й минуте: Тайсон разрезал защиту передачей на Исмаили, прострел того прервал защитник хозяев, а набежавший в штрафную Алан Патрик от газона вколотил мяч в верхний угол – 3:3! Лиссабонцы, которым теперь надо было забивать еще минимум дважды, продолжали идти вперед, но «оранжево-черные» легко справились с их атаками.

3:3 – «Шахтер» играет вничью с «Бенфикой» и по сумме двух матчей (5:4) проходит в 1/8 финала Лиги Европы! Своего соперника на этой стадии «горняки» узнают сегодня, 28 февраля. Начало жеребьевки – в 14:00 по Киеву.

«Бенфика» (Лиссабон) – «Шахтер» (Донецк) – 3:3 (2:1)

Лиссабон, «Эштадиу ду Бенфика»

Голы: 1:0 Пицци (9), 1:1 Диаш (12, а/г), 2:1 Диаш (36), 3:1 Силва (47), 3:2 Степаненко (49), 3:3 Алан Патрик (71)

«Шахтер»: Пятов (к), Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Алан Патрик (Хочолава, 90+2), Маркос Антонио, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Мораес