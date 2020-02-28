«В Еленовке чуть дальше поворота на Докучаевск»: Ситуация в пунктах пропуска утром 28 февраля

Сегодня утром, 28 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 36,3 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8880 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6945 человек и 1115 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6845 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2395 человек и 540 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11210 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 200 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/55;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «5:00. Каргилл общая на мосту, льготка половина от основной».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «7:57. Еленовка. 40 машин»;

Эльвира: «7:57. В Еленовке чуть дальше поворота на Докучаевск, льготы не много. Движиние есть. С 7:00, сейчас будем заезжать»;

Максим: «8:58. Новотроицкое в сторону Донецка – пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Иван: «6:25. Октябрь в Украину до камышей».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.