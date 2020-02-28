RU
Все новости

Лига Европы: Все соперники «Шахтера» в 1/8 финала

28.02.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 28 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Начало в 14:00 по Киеву, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Горняки» на предыдущей стадии турнира прошли португальскую «Бенфику» и теперь встретятся с одним из следующих соперников:

  • «Зальцбург» (Австрия)/«Айнтрахт» (Германия)*
  • «Базель» (Швейцария)
  • «Байер» (Германия)
  • «Вольфсбург» (Германия)
  • «Вулверхэмптон» (Англия)
  • «Интер» (Италия)
  • «Истанбул Башакшехир» (Турция)
  • «Копенгаген» (Дания)
  • ЛАСК (Австрия)
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия)
  • «Олимпиакос» (Греция)
  • «Рейнджерс» (Шотландия)
  • «Рома» (Италия)
  • «Севилья» (Испания)
  • «Хетафе» (Испания)

*Ответный матч перенесен на вечер сегодня, 28 февраля, из-за сложных погодных условий. Первый поединок на своем поле франкфуртцы выиграли со счетом 4:1.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк