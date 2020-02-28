Лига Европы: Все соперники «Шахтера» в 1/8 финала

Сегодня, 28 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Начало в 14:00 по Киеву, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

«Горняки» на предыдущей стадии турнира прошли португальскую «Бенфику» и теперь встретятся с одним из следующих соперников:

«Зальцбург» (Австрия)/«Айнтрахт» (Германия)*

«Базель» (Швейцария)

«Байер» (Германия)

«Вольфсбург» (Германия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Интер» (Италия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Копенгаген» (Дания)

ЛАСК (Австрия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Хетафе» (Испания)

*Ответный матч перенесен на вечер сегодня, 28 февраля, из-за сложных погодных условий. Первый поединок на своем поле франкфуртцы выиграли со счетом 4:1.