Лига Европы: Все соперники «Шахтера» в 1/8 финала

Сегодня, 28 февраля, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Начало в 14:00 по Киеву, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
«Горняки» на предыдущей стадии турнира прошли португальскую «Бенфику» и теперь встретятся с одним из следующих соперников:
- «Зальцбург» (Австрия)/«Айнтрахт» (Германия)*
- «Базель» (Швейцария)
- «Байер» (Германия)
- «Вольфсбург» (Германия)
- «Вулверхэмптон» (Англия)
- «Интер» (Италия)
- «Истанбул Башакшехир» (Турция)
- «Копенгаген» (Дания)
- ЛАСК (Австрия)
- «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Олимпиакос» (Греция)
- «Рейнджерс» (Шотландия)
- «Рома» (Италия)
- «Севилья» (Испания)
- «Хетафе» (Испания)
*Ответный матч перенесен на вечер сегодня, 28 февраля, из-за сложных погодных условий. Первый поединок на своем поле франкфуртцы выиграли со счетом 4:1.