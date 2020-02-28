С КПП «ДНР» под Горловкой «военные» увели женщину с повышенной температурой, – соцсети

На КПП «ДНР» «военные» осуществляют пропуск людей в медицинских масках. На КПП под Горловкой женщину с высокой температурой участники незаконных вооруженных формирований увели в неизвестном направлении. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Люди рассказывают, что участники НВФ были в масках на КПП в Александровке. 27 февраля людям из очереди, следующим на подконтрольную украинским властям территорию, мерили температуру. У кого она была повышена – разворачивали.

А на КПП под Горловкой женщину с температурой 38,5 «военные» увели.

Также пользователи соцсетей отмечают, что неизвестно, куда отправляют людей, у которых выявлена повышенная температура:

Алена: «Какой смысл ехать до блокпоста, чтоб потом изолировали с подозрением? Любая температура выше нормы для них как красная тряпка»;

Алина: «Но больше интересно, что делают на КПП с теми, у кого температура. Сейчас же многие болеют, сезон болячек».

«Официальной» информации о проверках на КПП на местных интернет-ресурсах нет.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» всех прибывающих из Китая помещают на карантин

Напомним, что на Донбассе на всех украинских КПВВ в рамках усиления мер контроля для избежания проникновения коронавируса на контролируемую украинской властью территорию, введено обязательное измерение температуры тем, кто пересекает линию разграничения. В Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.