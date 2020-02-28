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Переименовали: В Киеве появилась улица в честь певца, родившегося в Донецке

28.02.20 12:37
Пресс-служба Киевского городского совета
Пресс-служба Киевского городского совета

В Днепровском районе Киева улицу Александра Бойченко переименовали – в честь Анатолия Соловьяненко. Соответствующее решение было принято на заседании Киевского городского совета 27 февраля, сообщает пресс-служба горсовета.

Киевсовет переименовал улицу в часть известного украинского оперного певца, Героя Украины Анатолия Соловьяненко.

Напомним, Анатолий Соловьяненко родился 25 сентября 1932 года в Донецке (в то время – Сталино). Стажировался в миланском театре «Ла Скала», был солистом Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

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