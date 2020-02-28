Сводка из зоны ООС за 27 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 27 февраля в результате обстрелов со стороны противника один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

вблизи Новомихайловки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета;

неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреляли украинские позиции:

неподалеку Новотошковского – из минометов калибром 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Орехово – из миномета калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли украинские позиции у Водяного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 61 единица. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Васильевка и поселков Жабичево и Старомихайловка; на горловском – районы поселков Зайцево и шахты им. Гагарина; на мариупольском – окрестности сел Сосновское и Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также заявляют, что «школа в поселке Комарова на северо-западе Горловки получила повреждения в результате обстрела. Кроме того, обстрелами повреждены домостроения в поселке Старомихайловка на западе Донецка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район населенного пункта Голубовское. Огонь велся из миномета калибром 120 мм».