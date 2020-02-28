Телеканал для неподконтрольной части Донбасса не начнет вещать с 1 марта, – Нацсовет

Телеканал иновещания UATV, на базе которого планируется запустить новый канал для неподконтрольных территорий Донбасса, не обращался в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за получением разрешительных документов. Об этом сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, передает «Укринформ».

«Телеканал должен получить лицензию от Нацсовета и разрешение на временное вещание на территориях с особым режимом, и только тогда он начнет вещать. Сегодня телеканал UATV не обращался к нам за получением соответствующих разрешительных документов», – отметил Костинский.

При этом он уточнил, что Нацсовету понадобится несколько недель на обработку представленных заказчиком документов и на непосредственную выдачу временных разрешений. «Без этих документов телеканал фактически не сможет вещать», – подчеркнул чиновник.

Относительно информации, что новый телеканал получит название «Дом» / «Дім», Костинский сказал, что сейчас в Нацсовете нет информации о том, каким именно будет этот вещатель.

Напомним, вещание новосозданного телеканала для временно неподконтрольных украинской власти территорий планируют запустить 1 или 2 марта 2020 года.