Номерной знак вашего авто потерян или украден: Что делать

Если номерной знак вашего транспортного средства поврежден, утрачен или похищен, для восстановления нужно обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины.

При обращении необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

вида на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите;

удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.

идентификационный код владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

в случае кражи – справку о потере номерных знаков, выданную в отделении Национальной полиции;

в случае потери – письменное объяснение обстоятельств потери документа.

Если владельцем транспортного средства является юридическое лицо, предоставляется акт служебного расследования.

Обязательно предоставляется транспортное средство для экспертного обзора.

«Администратором сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных АИС "Номерной знак" проводится перерегистрация транспортного средства. Вместо утраченных или непригодных для пользования номерных знаков на основании заявления собственника или его представителя выдаются новые свидетельства о регистрации и номерные знаки. Найденные номерные знаки после выдачи новых считаются недействительными и сдаются в сервисные центры МВД», – рассказали в пресс-службе.