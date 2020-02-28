Суд продлил домашний арест заместителю мэра Славянска

Славянский горрайонный суд продлил домашний арест подозреваемому в организации «референдума» в поддержку «ДНР» заместителю городского головы Славянска Виктору Воропаеву. Такое решение было принято по итогам предварительного судебного заседания 27 февраля, сообщает «Сайт города Славянска».

Воропаева подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч.1. ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

В судебном заседании приняли участие потерпевшие с доказательствами по обвинению.

Адвокаты Воропаева не согласились с залогом в размере в 300 прожиточных минимумов, на котором настаивали представители обвинения. По их словам, прокуроры должны доказать возможность подозреваемого оплатить такую сумму. Также сторона защиты подала ходатайство об опросе свидетелей, которые присутствовали на сессии городского совета в апреле 2014 года и готовы добровольно свидетельствовать на процессе.

По результатам заседания суд продолжил домашний арест для Виктора Воропаева до 26 апреля. При этом подозреваемый должен по первому требованию являться в суд в назначенное время, не покидать место проживания без разрешения прокурора или суда, удерживаться от общения со свидетелями.

Следующее судебное заседание состоится 10 марта в 11:00.

Напомним, Краматорский городской суд 28 ноября 2019 года избрал меру пресечения заместителю Славянского городского головы Виктору Воропаеву, которого подозревают в организации «референдума» в поддержку «ДНР». Ему присудили 2 месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.