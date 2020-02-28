На Донетчине задержали серийных воров с Луганщины

Лиманские правоохранители при патрулировании задержали мужчин, причастных к серии имущественных преступлений на Луганщине. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что наряд группы реагирования остановил автомобиль, в котором передвигались двое подозреваемых. Благодаря этому луганские правоохранители задержали их сообщника и установили причастность группы к кражам у местных фермеров.

«Сотрудниками Лиманского отделения полиции было получено ориентирование на автомобиль ВАЗ, который имел отношение к серии имущественных преступлений в Луганской области. По предварительной информации, его видели вблизи фермерского хозяйства, которое обокрали неизвестные. Вскоре группа реагирования обнаружила похожий по ориентировке автомобиль, который был остановлен на въезде в Лиман. Транспортное средство доставили в отделение полиции для дальнейшей проверки», – рассказали в полиции.

Водитель и пассажир автомобиля оказались жителями Луганщины возрастом 23 и 19 лет. После опроса выяснилось, что они действительно имеют отношение к указанному преступлению.

«Правонарушителей передали полицейским соседнего региона. Впоследствии был установлен их сообщник, с которым задержаные около месяца совершали кражи имущества фермеров», – добавили в пресс-службе.