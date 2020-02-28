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Украину это не обойдет: Данилов сделал важное заявление по коронавирусу

28.02.20 11:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что коронавирус из Китая не обойдет Украину, но страна к этому готова. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет «Сегодня».

«Украину это не обойдет и одиночные случаи будут», – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские власти готовы к борьбе с болезнью и для этого в стране есть все необходимые средства. В частности, в украинских больницах приготовили 12,5 тыс. больничных мест для зараженных.

Также Данилов опроверг информацию о том, что проверять больных на коронавирус в Украине будут с помощью российских тест-систем.

«У нас не может быть российской тест-системы, потому что их не может быть априори, их надо зарегистрировать в Украине. Если эта барышня, которая писала в Facebook или еще где-то, имеет возможность зарегистрировать в Украине российскую систему, я хочу на это внимательно посмотреть, как это она может сделать», – отметил он.

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