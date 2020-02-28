Начисляли премии и заставляли возвращать: На Донетчине ГБР сообщило о подозрении чиновникам исправительной колонии

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении заместителю начальника Государственного учреждения «Селидовская исправительная колония (№82)» и главному бухгалтеру в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве сообщают, что следствием установлено, что руководство исправительной колонии ввело схему вымогательства денег от подчиненных работников за несоздание искусственных препятствий в прохождении службы.

«В частности, главный бухгалтер учреждения, действуя в сговоре с другими лицами, в течение длительного времени насчитывала работникам премии к заработной плате. После получения зарплат, под угрозой мер админвлияния, работники должны были возвращать деньги наличными в размере начисленной премии. Полученные таким образом средства руководство распределяло между собой. Задокументировано несколько фактов получения должностными лицами неправомерной выгоды», – сообщают в ГБР.

В рамках расследования уголовного производства проведены 5 санкционированных обысков в колонии и по месту жительства должностных лиц. Обнаружена и изъята компьютерная техника, другие материальные ценности, средства мобильной связи и документы, связанные с оплатой труда, черновые записи, а также денежные средства.

«В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество, а также об отстранении работников от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. Проверяется причастность других должностных лиц учреждения к совершению преступления», – отметили в ГБР.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.