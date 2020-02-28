Корабли, катера, вертолеты: На побережье Азовского моря проведены масштабные учения (Фото)

На побережье Азовского моря были проведены 2-дневные тактические учения с боевой стрельбой под названием «Попутный ветер». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Учения по противодесантной обороне побережья прошли на одном из полигонов в районе проведения ООС. Определенный район акватории Азовского моря, в котором выполнялись боевые стрельбы в рамках учений, был временно перекрыт для судоходства и воздушного движения.

Целью обучения было не допустить высадку основных сил и отбить передовые силы десанта противника, отбросить его назад в море и уничтожить во время ухода.

В обучении приняли участие воинские части и подразделения тактической группы «Мариуполь»: малые бронированные артиллерийские катера ВМС, суда из состава Морской охраны ГПСУ, инженерная техника отдельного полка оперативного обеспечения, а также механизированные, танковые, артиллерийские, зенитно-ракетные и специальные подразделения, морская пехота, экипажи армейской авиации Сухопутных войск и тактической авиации Воздушных сил, подразделения Национальной гвардии Украины.

Всего было задействовано около 400 человек личного состава, 5 кораблей и катеров, 25 единиц различных артиллерийских систем, включая реактивные системы залпового огня, 13 боевых бронированных машин (танки, боевые машины пехоты и бронеавтомобили различных типов), 2 вертолета Ми-8 армейской и 1 Ми-14 морской авиации, а также 2 самолета-штурмовика Су-25 и 2 истребителя МиГ-29.

Обстановка была максимально приближена к реальной.

Как отметили в пресс-службе, с начала текущего года это самые масштабные учения войск тактической группировки «Мариуполь». Во время выполнения задач силы противодесантной обороны показали высокий уровень подготовки, меткость ведения огня и слаженность действий подразделений различных родов войск и сил и различных силовых ведомств.