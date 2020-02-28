Донетчина: На рекультивацию полигонов и свалок бытовых отходов потратили почти 119 млн грн

В 2017-2019 годах в Донецкой области на рекультивацию и закрытие полигонов твердых бытовых отходов и несанкционированных свалок было направлено 118 млн 892 тыс. грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом на коллегии Донецкой облгосадминистрации сегодня, 28 февраля, заявила заместитель директора департамента – начальник управления экономики природопользования, обращения с отходами и оценки воздействия на окружающую среду департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Яна Дьякова.

По ее словам, из областного фонда охраны окружающей природной среды на эти цели привлекалось 117 млн 974 тыс. грн.

В частности, в 2019 году завершено строительство 2-й очереди регионального полигона для захоронения твердых бытовых отходов в Краматорске. Полигон предназначен для обслуживания северной группы городов: Краматорск, Дружковка, Славянск, а также Славянского района. На данный объект были направлены средства в сумме 130 млн 877 тыс. грн.

На завершающих этапах находится строительство полигонов в Курахово и Волновахе для восточной группы городов области.

В 2018-2019 годах проводилась рекультивация полигона ТБО в Славянске, работы планируют завершить в 2020 году.

В 2018 году возле с. Богородичное (Славянский р-н) была ликвидирована масштабная несанкционированная свалка отходов. В этом году 18 апреля ко Дню защиты окружающей природной среды на этом месте высадят деревья с участием общественности и экоактивистов.