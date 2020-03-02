В «ДНР»: Горловчанка показала любимые места в Никитовке (Фото)

Пользователь соцсетей Татьяна побывала в неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) и показала свои любимые места.

Женщина – родом из Горловки, куда приехала в конце февраля навестить бабушку, проживающую в частном секторе в Никитовке. Татьяна рассказала, что раньше неподалеку от дома бабушки был парк, также там находится детский сад.

В частном секторе еще не растаял снег, но на деревьях уже раскрываются почки.

Также она показала местный водоем, мостик через него. С другой стороны моста образовался небольшой водопад. «Мой любимый мост… У меня получилось снять самое любимое место в Горловке», – отметила Татьяна.

Кроме того, горловчанка поделилась кадрами из местной посадки, которая также входит в число ее любимых мест в Никитовке. «Донецк – это степи. Донецкие степи. И все эти леса называются посадками. Очень много лесов сосновых, дубовых. Это все высажено руками людей, это все рукотворные леса. Даже видно, что они растут рядами. Здесь мы всегда собирали грибы», – рассказала женщина.

Татьяна вспомнила, как в школьные годы она и другие дети собирались на пикники, турслеты, устанавливали палатки.

Также она показала улицу Черная Водокачка, что на самом краю Никитовки. В небольшом ярочке там находится родник, где местные жители набирают воду.