Отключение электроснабжения ШУ «Южнодонбасское №1» отменено

Сегодня, 28 февраля, энергопоставщик ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» отозвал заявку на полное отключение государственного предприятия «Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"». Кроме того, госшахта в полном объеме погасила задолженность за февраль перед оператором системы распределения (далее – ОСР). Энергоснабжение шахты осуществляется в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Полное обесточивание шахты планировалось в связи с системными нарушениями обязательств по графику реструктуризации долга за потребленную электроэнергию. Шахта имеет задолженность как перед поставщиком, так и перед ОСР.

«В соответствии с законодательством Украины, операторы системы распределения обязаны ограничить или отключить от энергоснабжения потребителя, который не выполняет свои обязательства по оплате электроэнергии. Невыполнение условий оплаты – прямое нарушение потребителем норм закона Украины «О рынке электрической энергии». ОСР обращает внимание руководства шахты и профильного Министерства энергетики, что ситуация с задолженностью государственного предприятия не решена окончательно. Долг шахты перед ОСР составляет 115 млн грн», – отметили в пресс-службе.