Парк мусоровозов на Донетчине изношен на 57%

На начало 2020 года количество мусоровозов на коммунальных предприятиях Донецкой области составило 263 единицы, степень их изношенности оценивается в 57%. Об этом на коллегии Донецкой облгосадминистрации сегодня, 28 февраля, заявила заместитель директора департамента – начальник управления экономики природопользования, обращения с отходами и оценки воздействия на окружающую среду департамента экологии и природных ресурсов Донецкой ОГА Яна Дьякова, передает корреспондент «Донецких новостей».

По ее словам, обновление парка мусоровозов в 2016-2019 годах за счет местных бюджетов проводилось в городах: Авдеевка, Бахмут, Угледар, Дружковка, Курахово, Краматорск, Мариуполь, Мирноград, Покровск, Селидово, а также в Николаевской объединенной территориальной громаде (ОТГ), в Бахмутском, Никольском, Покровском и Славянском районах.

За счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды в 2019 году мусоровозы закупались для Краматорска, Волновахи, Константиновки, Мирнограда, Покровска и Шаховской ОТГ.

Всего в 20019 году было закуплено 18 мусоровозов на общую сумму 46 млн грн, в том числе 7 машин за счет областного фонда охраны окружающей природной среды.

«В 2016-2019 годах закуплено 80 мусоровозов, но это лишь треть от имеющегося парка», – резюмировала Дьякова.