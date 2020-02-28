Ребенок умер в «скорой»: На Донетчине произошло смертельное ДТП

В Бахмутском районе Донетчины в результате ДТП погиб 3-летний ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что водитель легкового авто сбил мальчика, который выбежал на проезжую часть. От полученных травм ребенок умер в «скорой».

«Вчера (27 февраля, – ред.) около 18:20 в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в с. Возрождение. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что 59-летний водитель автомобиля ВАЗ не заметил 3-летнего ребенка и наехал на него. Полученные мальчиком травмы оказались несовместимыми с жизнью», – рассказали в полиции.

По факту начато уголовное производство по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – от 3 до 8 лет лишения свободы.