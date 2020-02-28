Пока это – наброски: В МинВВОТ прояснили ситуацию с перерегистрацией переселенцев

В Украине идет подготовка анонсированной перерегистрация переселенцев. Для начала процесс будет протестирован в местах компактного проживания внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в интервью «Донецким новостям» рассказал заместитель министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Руслан Калинин.

«Важно понимать, что пока это все – наброски», – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что цель перерегистрации – облегчить жизнь переселенцев, т.к. нынешний реестр ВПЛ не содержит полной информации, поэтому проблемно разрабатывать специализированные программы.

«Реестр ВПЛ, который есть у нас в данный момент, изначально вело и продолжает вести Министерство соцполитики. Через отделения Управлений социальной защиты населения (именно они занимаются наполнением реестра). Когда мы столкнулись с необходимостью решения ряда задач (к примеру, сколько именно переселенцев нуждаются в жилье), то поняли: чтобы получить объективную информацию, обязательно нужна общая картина по всем ВПЛ. И было бы хорошо, если бы в реестре ВПЛ имелась графа о том, нуждается ли переселенец в жилье и в каком именно. Но так как реестр формировали в 2014-2015 годах, там имеется лишь часть необходимой информации. И чтобы получить ее в полном объеме, как вариант, рассматривается перерегистрация ВПЛ», – пояснил Калинин.

В результате перерегистрации будет получена информация «не только о том, нуждается ли данный переселенец в жилье (и в каком, готов ли, к примеру, пользоваться кредитными программами), но и данные о трудоустройстве, о необходимости медицинской, психологической помощи».

Сейчас МинВВОТ на базе мест компактного проживания (МКП) создает «мини-модель сбора информации, которая нужна, чтобы более качественно работать с переселенцами».

В частности, в МКП (общежитиях, пансионатах, все места, куда с 2014 год селили переселенцев) будет проведено анкетирование, благодаря которому будут созданы профайлы как переселенцев, так и самих объектов их нынешнего проживания.

Напомним, Руслан Калинин анонсировал перерегистрацию переселенцев ранее. По его словам, это поможет не только узнать реальное количество ВПЛ, но и определить, кто из них нуждается в жилье и в каком именно. Тогда будет проще разрабатывать программы государственной поддержки. Но процесс перерегистрации ВПЛ может занять несколько лет. Глава МинВВОТ также подтвердила информацию о планируемой верификации.

С полным интервью замминистра можно ознакомиться в материале «Перерегистрация, справка ВПЛ и жилье: Интервью с замминистра МинВВОТ Русланом Калининым»