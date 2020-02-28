В «ЛНР» заявили, что прекратят пенсионные выплаты тем, кто не прошел верификацию

«Пенсионный фонд ЛНР» с 1 августа приостановит выплаты не прошедшим актуализацию данных получателям пенсионных выплат. Об этом сегодня, 28 февраля, заявила «председатель ПФ» Татьяна Васильева, передают местные интернет-ресурсы.

Актуализация данных завершится 30 июня. «После 30 июня мы людей, которые не прошли актуализацию, индивидуально уведомим пофамильно на их личный адрес о том, что им необходимо прийти к нам до 25 июля. Если такая работа не будет проведена по отдельным людям, то с 1 августа выплата будет приостановлена до того, как мы не увидим пенсионера», – заявила Васильева.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» верификация пенсионеров проходит с 1 февраля по 30 мая, в «ЛНР» – с 1 февраля по 30 июня.