В Донецкой области больше 600 предприятий не оформили разрешение на выбросы в атмосферу

В 2019 году на Донетчине провели инвентаризацию субъектов хозяйствования, которые осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Было выявлено 673 предприятия, которые работают без разрешения на выбросы. Об этом на коллегии Донецкой облгосадминистрации сегодня, 28 февраля, сообщил заместитель директора департамента экологии и природных ресурсов ДонОГА Александр Лихач, передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, в 2019 году проинвентаризировано больше 1,5 тыс. предприятий в Донецкой области. Из них 389 не осуществляют выбросы, а 335 оформили соответствующий документ разрешительного характера.

«Проведенная инвентаризация показала, что 673 субъекта хозяйствования работают без оформления разрешения на выбросы. С ними проведена соответствующая работа, но только 109 из них приступили к оформлению разрешений», – отметил Лихач.

Примеры таких предприятий он привел по Доброполью, Дружовке, Добропольскому и Мангушскому районам.