Совершил ДТП: На Донетчине патрульные задержали мужчину, который находился в розыске

В Краматорске задержали виновника ДТП, который был в розыске за подделку документов. При этом документы, которые при себе имел мужчина, вероятно, поддельные. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска.

Сообщается, что мужчина нарушил правила дорожного движения – не придерживался безопасной дистанции. В результате автомобиль Daewoo Nexia, которым он управлял, столкнулся с автомобилем Ford Transit, который ехал впереди. Авария произошла 27 февраля на перекрестке улиц О. Тихого и Дружбы. В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили механические повреждения.

«Во время оформления ДТП и проверки участников события по имеющимся базам патрульные полицейские обнаружили, что 26-летний водитель Daewoo Nexia находится в активном розыске за уклонение от исполнения приговора суда от 3 февраля текущего года за кражу и за похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества. Кроме того, проверяя водительское удостоверение на имя этого гражданина, полицейские заметили признаков подделки», – сообщили в патрульной полиции.

Поэтому для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в Краматорский отдел полиции, а за совершение ДТП патрульные составили на него протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).