В 2019 году бюджет Донецкой области составил 10,6 млрд грн

За 2019 год поступление доходов в областной бюджет Донецкой области с учетом трансфертов из госбюджета и местных бюджетов составило 10,6 млрд грн. Об этом сегодня, 28 февраля, на коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщил заместитель директора департамента финансов ДонОГА Михаил Скарга, передает корреспондент «Донецких новостей».

Межбюджетные трансферты составили 7,3 млрд грн, или почти 70% областного бюджета. Собственные и закрепленные доходы – 3,3 млрд грн, (больше 30%).

3,7 мрлд грн, или почти 40 % доходов общего фонда областного бюджета приходилось на субвенции из государственного бюджета на выполнение социальных программ, в том числе 1,8 млрд грн – субвенция на охрану здоровья, 470 млн грн – на сферу образования и науки.

По сравнению с 2018 годом доходы областного бюджета без учета субвенции и трансфертов госбюджета увеличились на 81 млн грн, или на 3%.

В области собрали 1,9 млрд грн налога на доходы с физических лиц, больше 256 млн грн – налога на доходы предприятий, экологический налог составил 292 млн грн.

Расходы областного бюджета в 2019 году составили 11,4 млрд грн. Больше всего средств направили на охрану здоровья – почти 2,3 млрд грн (35% расходов бюджета), на образование – 1,6 млрд грн (26%), ремонт дорог – 700 млн грн (11%), социальную защиту – 455 млн грн (7%).