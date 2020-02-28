На Донетчине депутату поссовета сообщили о подозрении: Детали

На Донетчине еще одному депутату поселкового совета сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что прокурор Донецкой области Евгений Белоусов сообщил еще одному депутату Мироновского поселкового совета (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины, то есть в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, рассмотрел и в дальнейшем положительно проголосовал за внесенный в повестку дня сессии вопрос о проведении так называемого "референдума" о признании государственной независимости "ДНР"», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время в Краматорский городской суд направлено ходатайство об избрании депутату меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

В пресс-службе также напомнили, что 18 февраля 2020 года депутату этого поссовета, который голосовал на сессии за предоставление организаторам «референдума» помещения Мироновского дворца культуры, сообщено о подозрении в совершении аналогичного преступления.