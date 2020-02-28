В Минздраве сообщили, что на неподконтрольном Донбассе случаи коронавируса не зафиксированы

На временно неподконтрольной украинским властям части Донбасса случаи коронавируса не зафиксированы. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».

По его словам, на временно неподконтрольных территориях Донбасса не зафиксировано ни одного случая инфицирования коронавирусом COVID-19.

Минздрав полностью владеет информацией о распространении вируса в мире. «У нас есть все данные о зарегистрированных случаях коронавируса в мире. Мы отслеживаем полностью. Мы пересматриваем свое сообщение со странами, в которых зарегистрированы случаи», – сказал Ляшко.

Он добавил, что на сегодня нет зафиксированных случаев в Украине, в том числе на неподконтрольных частях Донбасса. «Поэтому тактика общая для всех. В дальнейшем, в случае фиксации случаев, мы будем пересматривать наши алгоритмы», – заявил главный санитарный врач Украины.

Напомним, в «ДНР» сообщили о расследовании случаев заболеваний, похожих на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» всех прибывающих из Китая помещают на карантин. Также сообщалось, что с КПП «ДНР» под Горловкой «военные» увели женщину с повышенной температурой.

Напомним, что на Донбассе на всех украинских КПВВ в рамках усиления мер контроля для избежания проникновения коронавируса на контролируемую украинской властью территорию, введено обязательное измерение температуры тем, кто пересекает линию разграничения. В Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.