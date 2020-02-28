Повышал показатели: Участковый инспектор фальсифицировал протокол о хулиганстве

В Донецкой области участковому офицеру полиции сообщено о подозрении в служебном подлоге административного протокола. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что работнику Дружковского отделения Краматорского отдела полиции ГУНП в Донецкой области сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что 30 января 2019 года участковый офицер полиции, с целью искусственного повышения показателей служебной деятельности, составил протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства, указав в нем об отказе гражданина от подписи протокола», – говорится в сообщении.

Во время судебного разбирательства протокола установлено, что на время его составления человек находился за пределами Донецкой области и не мог ни подписывать, ни отказываться от подписи документа, что предоставило основания для закрытия административного производства.

По ходатайству стороны обвинения, следственным судьей полицейскому избрана мера пресечения в виде личного обязательства и он отстранен от занимаемой должности.

Досудебное следствие продолжается.