Парламентская рабочая группа одобрила законопроект о всеукраинском референдуме

Рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия утвердила финальный текст законопроекта «О всеукраинском референдуме». Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook.

Законопроект планируют обнародовать и вынести на общественное обсуждение.

«По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят конечный вариант проекта закона Украины "О всеукраинском референдуме". В ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине, а также предоставлен для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия», – написал Стефанчук.

Напомним, ранее первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в новом законопроекте о всеукраинском референдуме будут четко прописаны исключения – какие вопросы на него выноситься не будут. В частности, вопросы территориальной целостности, суверенитета не могут быть предметами всеукраинского референдума.