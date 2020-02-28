Как переселенец из Луганска утепляет дома в Новом Айдаре (Фото)

Благодаря гранту от Датского Совета по делам беженцев – Датской Группы по разминированию / DRC – DDG переселенец из Луганска смог начать бизнес по утеплению домов, сообщает пресс-служба Группы.

«Всю осень Алексей с напарником работали для общества – утепляли дома», – говорится в сообщении.

Из-за конфликта Алексей был вынужден переехать из Луганска, где зарабатывал на жизнь строительством. «После переселения я полтора года был без работы», – вспоминает мужчина. Поэтому создал рабочее место себе сам – начал бизнес с нуля.

На начале, конечно, было нелегко. Да еще и все оборудование осталось в Луганске. «Имел только дрель и уровень. Справлялись только благодаря опыту», – смеется Алексей.

Вскоре узнал о грантах от DRC-DDG, составил бизнес план и подал заявку.

Благодаря полученной помощи Алексей смог приобрести перфоратор, лобзик с шуруповертом, болгарку, и помост. Благодаря помосту его команда может принимать сложные заказы, доставать до второго этажа и составлять достойную конкуренцию бригадам из Северодонецка.

«Сегодня я счастлив, что имею собственный бизнес, работаю на себя!» – говорит он.

Алексей получил грант благодаря финансированию Швейцарского агентства развития и сотрудничества и правительства Великобритании.