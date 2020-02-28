Зловещая тактика: Эксперт рассказал о политике Кремля по Донбассу

Обострение на Донбассе, которое произошло 18 февраля, не связано с отставкой помощника президента РФ Владислава Суркова, и в очередной раз подтверждает, что Кремль продолжает оказывать давление на украинскую власть и не собирается идти на компромиссы в переговорах. Такое мнение высказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

«Все решения принимает Путин. Опять же, это обострение в целом вписывается в тактику и стратегию, которые Путин применяет к Украине. Это принуждение, чтобы Украина пошла на уступки. Он пытается продемонстрировать Зеленскому и его команде, что Зеленский все равно должен пойти на уступки. Мы видели это не только в последние дни, мы видели это после встречи в Париже, когда было принято решение, что с 1 января будет режимы тишины. А мы видим, что режима тишины нет, что обстрелы продолжаются, что наоборот, в сравнении с прошлым годом, потери украинских военных возросли. Вывод очевиден: Путин продолжает свою тактику давления на Зеленского. Вместо того, чтобы продемонстрировать: "Хорошо, вы идете на компромисс, и Россия должна сделать определенные шаги навстречу", – Путин продолжает и наращивает свое давление», – комментирует эксперт.

«Кремль – это зловещая структура. И мы видели, что периоды наибольших атак на Украину приходились на даты, которые имеют символическое значение для Украины. Мы помним, что вторжение российских войск в 2014 году произошло в День независимости. Мы праздновали День независимости и именно в этот день произошло вторжение. А тут очень показательно, что это была 5-я годовщина Дебальцевской трагедии», – продолжил Гарань.

Научный директор фонда «Демократические инициативы» считает, что украинская сторона должна была делать жесткие заявления относительно атаки незаконных вооруженных формирований на Луганщине, которая произошла 18 февраля, а украинские дипломаты смогут этим нарушением договоренностей воспользоваться: «В этот же день нужно было делать жесткое заявление и обращаться к международным партнерам о том, что Россия не соблюдает достигнутые договоренности. Но в этот день от Зеленского не было жесткой и принципиальной оценки того, что сделал Путин. Во-первых, разные украинские структуры это оценивали по-разному. Кто-то говорил, что это провокация, срыв мирного процесса – правильно. Но нужно же было сказать, что такой масштабный бой – это не просто провокация, это действительно была попытка прорыва, попытка тактической победы, захвата какого-то важного объекта, чтобы показать украинцам, что "ключи" находятся в их руках».

«А мы услышали от президента, что "мы уверенно движемся к миру". Это просто удивительно. В то время, когда происходит масштабное обострение на фронте, он говорит, что мы уверенно движемся к миру. Я думаю, что это дезориентирует и нас, украинцев, и это дезориентирует наших международных партнеров, которые прекрасно понимают, что произошло», – считает Гарань.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по аудиеоматериалам «Громадське радіо»