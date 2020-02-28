«Еленовка – сразу на БП»: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 28 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- «Evj»: «11:49. В Майорске в Украину почти пусто».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Геннадий: «11:03. Из Донецка на Каргилле. От спуска метров 50 в сторону БП начинается очередь»;
- «Bad»: «11:06. Каргилл в Донецк – льготка 5 машин (перевозов загнали в общую очередь)»;
- Валерий: «12:56. Каргилл из Донецка. Общая машин 30, льгота 2»;
- Светлана: «13:22. Каргилл из Донецка 10 машин, 3 льготы. Пеших 10 человек»;
- Юлия: «13:33. Каргилл в Донецк. Примерно 70 машин»;
- Олег: «14:06. Каргилл в Донецк 88 авто, на выезд из Донецка – пусто».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- «Администратор»: «10:13. Еленовка в Украину пусто»;
- «Тата»: «10:45. В Новотроицке в Украину машин 100+»;
- Остап: «10:57. Нулевка в Украину машин 40. Новотроицкое в Украину машин 100»;
- Александр: «12:38. А сколько пешей на нуле в Украину?»;
- Остап: «12:47. Пеших был один автобус. Когда проезжал, он только высадил пассажиров»;
- Виктория: «12:54. Еленовка – сразу на БП, а Новотроицк машин много»;
- Александр: «13:21. Новотроицкое в Донецк. Сразу на заезд»;
- Валерия: «14:17. Час перед Новотроицком, полчаса внутри БП. В сторону Украины».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: