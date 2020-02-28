Деминирование: На поля Луганщины выйдет 5 команд

В Луганской области в начале марта на разминирование выйдет пять групп деминеров. Об этом сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию / DRC – DDG

«Вместо поля – уютный офис. Для деминеров DDG – это настоящая редкость. Сейчас они полностью повторяют теорию и практику разминирования, стандарты операционных процедур, технику безопасности, чтоб уже в марте во всеоружии продолжить искать мины на полях Донбасса», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 команд будут работать в Луганской области благодаря финансовой поддержке Европейского Союза, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития, и Центра кризисных ситуаций и поддержки Министерства Европы и иностранных дел Франции.