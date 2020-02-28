В «ДНР» сообщили о расследовании случаев заболеваний, похожих на коронавирус

В «ДНР» расследуются случаи заболеваний, которые по симптомам сходны с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний «санитарно-эпидемиологической службы ДНР» Татьяна Филиппова, передают местные интернет-ресурсы.

«Коронавирус – это вирус, который поражает систему дыхания. Вся система профилактики строится на той же основе, что и профилактика гриппа, ОРВИ. Мы отслеживаем ситуацию с коронавирусом, у нас ведется ежедневный учет заболеваемости, которая симптоматически сходна с коронавирусной инфекцией», – сообщила Филиппова.

«Такие случаи заболеваний расследуются, чтобы исключить возможный ввоз этой инфекции на территорию республики», – добавила она.

Медик также сообщила, что для выявления любого вируса необходимы диагностические тест-системы, «которые имеются в любой вирусологической лаборатории». «Они оснащены всем необходимым. Люди не должны пугаться. Коронавирус – обычная вирусная инфекция, и она не более опасна, чем грипп. Если мы знаем механизмы защиты от вирусной инфекции, то она нам практически не страшна», – уверяет Филиппова.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» всех прибывающих из Китая помещают на карантин. Также сообщалось, что с КПП «ДНР» под Горловкой «военные» увели женщину с повышенной температурой.

Напомним, что на Донбассе на всех украинских КПВВ в рамках усиления мер контроля для избежания проникновения коронавируса на контролируемую украинской властью территорию, введено обязательное измерение температуры тем, кто пересекает линию разграничения. В Украине пока ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.