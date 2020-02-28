Экотуризм и греческая свадьба: В Приазовье создают новый туристический продукт

В Мариуполе при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины» начался двухдневный тренинг по развитию туризма в Приазовье. Участие в нем принимают представители природных парков, владельцы отелей, активисты, которые заинтересованы в развитии внутреннего туризма. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Отмечается, что во время обучения участники разработали идеи, которые должны оформить в туристические продукты. В частности, в Приазовье хотят развивать экотуризм, детский туризм в парках и предложить гостям региона посмотреть на греческую свадьбу.

«Донеччина и Приазовье интересны людям из других регионов. Сейчас мы формируем свои идеи в качественный готовый туристический продукт, чтобы к нам захотели приехать гости из разных регионов Украины. Туристические операторы просят дать готовые продукты, контакты – где поселить людей, что им показать, сколько это стоит. Прежде всего, мы сами должны понять, зачем к нам ехать», – сказала менеджеру туристического кластера «Гостеприимная индустрия Донетчины +» Валентина Лимаренко.

28 февраля на тренинге участники просчитать стоимость туристических продуктов, чтобы представлять его заинтересованным агентствам как готовый кейс.

В марте-апреле 2020 года тренинги по развитию туризма также пройдут в Запорожской области – Бердянске, Кирилловке и Мелитополе и в Геническом районе Херсонской области.

Наработанные идеи участники представят в Киеве в мае во время воркшопа национальным туристическим операторам.