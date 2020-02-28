«Нас делают бессловесной скотиной»: В «ДНР» на коксохимзаводе запретили обсуждать зарплату даже с членами семьи

В «ДНР» на Ясиновском коксохимзаводе (г. Макеевка) рабочим запретили разглашать объем своей зарплаты, обсуждать данные вопросы запрещено даже с семьей. Также нельзя говорить о нарушении техники безопасности и аварийных ситуациях. Об этом рассказали слесари-ремонтники данного предприятия Сергей и Александр, передают «Донецкие новости».

После «национализации» Ясиновский коксохимзавод управляется российским предприятием-прокладкой «Внешторгсервис», в структуре завод именуется как «Филиал № 6».

На ЯКХЗ отмечались проблемы с задержкой зарплаты, например, по состоянию на конец января не была выплачена зарплата с ноября прошлого года. Тему подняли в соцсетях, люди активно ее обсуждали и выражали возмущение. В итоге, только в феврале выдали остатки за ноябрь, и к концу месяца частями погасили задолженности за декабрь. «За декабрь погасили, теперь остался вопрос по январю», – констатировал Сергей.

Но при этом в феврале рабочим предоставили на подпись «Положение о коммерческой тайне и конфиденциальных данных Филиала № 6 ЯКХЗ ЗАО "Внешторгсервис"». Причем им представили не весь документ, а только выдержки из него.

«Нам принесли бумагу о неразглашении коммерческой тайны нашего филиала № 6, на других филиалах таких бумажек не высвечивалось. Заставляют расписаться в ознакомлении», – говорит Сергей.

«На ЯКХЗ нас заставляют подписывать эту бумагу. Я, правда, не понимаю, как это касается слесарей, электриков – обычных работяг. Но пытаются впарить, типа ознакомить нас. Хотя эта бумага далеко незаконная. Что нам не понравилось в ней: теперь табульки, размер зарплаты, даже если ее задерживают, вы не имеете права обсуждать ни с семьей, ни с кем-либо», – дополняет Александр.

В «Положении о коммерческой тайне…» указано о запрете разглашать данные даже членам семьи и «представителям правоохранительных и других государственных органов». «Хранить в тайне известные вам сведения конфиденциального характера в том числе и при общении с прессой, членами семьи, сотрудниками партнерских и конкурирующих организаций, представителями правоохранительных и других государственных органов», – говорится в документе.

В пункте 2 указано, что запрещено разглашать сведения о системе и размере оплаты труда. «Вот начальство соблюдает эту конфиденциальность. Они свою зарплату не разглашают», – отмечает Сергей.

Также запрет касается разглашения информации, связанной с обеспечением безопасности завода и его сотрудников. «Как я понимаю: если вас заставляют работать в аварийных условиях, то вы не имеете право вообще об этом рассказывать. Если вас, не дай бог, травмируют или еще что-то – вы не имеете права рассказывать? Что за бред они тут придумали. Все, что касается моей личной безопасности – это моя личная безопасность, почему я не могу об этом говорить?» – анализирует очередную часть документа Александр.

Пункт 1.5 – «перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, может быть изменен или дополнен на основании приказа управляющего филиала». «То есть роспись ваша уже стоит, а они потом перекрутят [документ], как хотят», – возмущен Александр.

В разделе об ответственности указано, что за нарушение данного «Положения…» сотрудника могут уволить и даже привлечь к уголовной ответственности.

Причем, документ – двухгодичной давности, датирован еще 30 апреля 2018 года. «А нам его только сейчас подсовывают – электрикам, слесарям, всем. Эта бумажка, по сути, должна предъявляться при приеме на работу. И почему я сейчас должен подписывать какие-то положения, если вы свои обязательства не выполняете?», – Александр.

«Подписывая эту бумагу ты становишься рабом. А ты и так раб. А теперь тебя делают бессловесным рабом. Ничего не сказать, ты должен молчать. Такое впечатление, что людям не просто рот затыкают, а делают бессловесной скотиной», – заключил Сергей.

Как сообщалось ранее, на ЯКХЗ отмечались задержки заработной платы. Сотрудники озвучили свои табульки, отмечая, что зарплата слесаря-ремонтника 5 разряда составляет: в сентябре 2019 года – 10 631 руб. (4 058 грн), в ноябре и октябре – по 11 795 руб. (4 502 грн). Рабочие иных предприятий, входящих в структуру «Внешторгсервиса», также отмечали проблемы с выплатой зарплат.