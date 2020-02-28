Пожарная безопасность: В Донецкой области ГСЧС рекомендует закрыть более 200 объектов

По итогам проверок на соблюдение норм пожарной безопасности Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области подано 216 исков о запрете эксплуатации объектов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила заместитель начальника по предупреждению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС в Донецкой области Ирина Подашевская на коллегии Донецкой облгосадминистрации сегодня, 28 февраля.

Проверки проводились в учреждениях социальной сферы, торгово-развлекательных центрах, на объектах критической инфраструктуры, местах массового нахождения людей. По результатам к административной ответственности привлечены 1129 ответственных лиц учреждений, организаций.

«Проведено 1090 внеплановых проверок, что составляет 92% от общего количества объектов. В результате проверок установлено, что 481 здание имеет нарушения, связанные с монтажом и эксплуатацией электрооборудования, 781 здание не соответствует действующим нормам в части путей эвакуации», – отметила Подашевская.

По ее словам, на основе результатов проверок в Донецкий административный суд подготовлено и направлено 216 исков о запрете эксплуатации объектов, в том числе: 57 детских садов, 74 школ, 3 вузов, 36 учреждений охраны здоровья, 14 общежитий, 18 учреждений соцзащиты, 6 торгово-развлекательных центров.

Кроме того, в ГУ ГСЧС в Донецкой области проанализировали программы социально-экономического развития городов и районов области в части выполнения мероприятий обеспечения пожарной безопасности. Анализ показал, что в Селидово, Александровском, Ясиноватском, Волновахском районах, Шаховской и Северской ОТГ в течение последних лет не устраняются недостатки, указанные в предписаниях органов государственного пожарного надзора.

Подашевская отметила, что в то же время в Краматорске, Авдеевке, Торецке, Мангушском и Славянском районах постоянно проводятся мероприятия по повышению пожарной безопасности.

Общей проблемой для всех является недостаточное финансирование на обеспечение пожарной безопасности учреждений здравоохранения и социальной защиты.