Ветер в Мариуполе: Падают деревья и срывает крыши с домов (Фото)

В Мариуполе ликвидируют последствия штормового ветра и аварийные ситуации. В частности, вчера демонтировали опасные элементы и закрепляли конструкции. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба горсовета.

В 08:25 по сообщению инспекции по благоустройству горсовета аварийно-спасательная группа выехала для демонтажа железобетонных столбов, которые опасно наклонились по улице Бахчиванджи. Опасные столбы демонтировали без происшествий, угрозу пешеходам устранили.

В 11:40 отреагировали на поступивший сигнал. На здании проспекта Мира, 70 не выдержали ветровой нагрузки металлоконструкции баннера. Несущие элементы повредились, из-за чего конструкция наклонилась. На место происшествия выехала комплексная аварийно-спасательная группа. Они восстановили и закрепили металлические каркасы, устранив опасную ситуацию.

Коме того, сайт Мrpl.city сообщает, что сегодня по улице Семашко, 15 порывы ветра повалили дерево на "сталинку". В результате был повреждены балкон одной из квартир. Также выбитыми оказались окна в квартире на первом этаже.

По соседству, на улице Семашко, 17, ветер сорвал с дома часть кровли. По предварительной информации, никто не пострадал.